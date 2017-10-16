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هذا ما يحصل عند تناول ملعقة من العسل يوميا

16
OCTOBER
2017
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من المعروف أن للعسل فوائد كثيرة لجسم الانسان، وغالباً ما ينصح به الاطباء كعلاج فعال للعديد من الأمراض. 
 
وذكر موقع brightside مجموعة من الفوائد التي تحدث لجسم الإنسان إذا تناول العسل يوميا، تعرفوا عليها:
 
- نقاء البشرة: يساعد الـantioxidant الموجود في العسل على امتصاص السموم، وهو بالتالي ينشط الدورة الدموية، ويساعد على نقاء البشرة.
 
- إنقاص الوزن: يوصي الأطباء بالابتعاد عن السكريات للضرر الكبير الذي تحمله للجسم، إلا أنهم يسمحون بالعسل، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الحرق.
 
- خفض معدل الكوليسترول: يحتوي العسل على فيتامينات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.
 
- تقوية الذاكرة: أظهرت بعض البحوث أن العسل له قدرة على مكافحة الإجهاد الذهني، وتحسين الذاكرة، ويعود ذلك إلى امتصاص الكالسيوم الموجود في العسل بسهولة، فينشط أداء الدماغ.
 
- نوم أفضل: يزيد السكر الموجود في العسل من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، الذي يتحول إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.
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