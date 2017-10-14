5 أعراض تحذيرية تحدث قبل شهر من النوبة القلبية

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تتسبب التغدية السيئة والتوتر في الكثير من المشاكل الصحية، وأول من يتأثر هو القلب، فالنظام الغدائي غير الصحي يساهم في إصابة الإنسان بالسكتة القلبية والدماغية، التي أصبحت شائعة بين الناس وتأتي في سن مبكرة.

تحدث النوبة القلبية بعد انقطاع وصول الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى تجلط الدم وتضييق الشرايين التاجية بسبب الترسبات، وترتبط شدة الأزمة القلبية بمدة توقف تدفق الدم.

إليكم 5 أعراض تحذيرية تحدث قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية:

– ضيق في التنفس أو سرعة التنفس: تحدث أحيانا صعوبة التقاط الأنفاس بعد أدنى مجهود بدني، مثل المشي بضع خطوات بسرعة عادية أو بتسلق الدرج، وهذا يدل على أن رئتك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين. وغالبا ما تحدث هذه المشكلة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب، أو ضعف عضلات القلب، ما يسبب ضغط الدم المفرط في الرئتين. في هذه الحالة يجب استشارة طبيب مختص لتحديد سبب هذا التباطؤ وللوقاية من خطر الإصابة بالنوبة القلبية التي تؤدي إلى الوفاة.

– الأعراض الشبيهة: يصاب العديد من الأشخاص بنزلات برد، تتسب في السعال، الحمى والقشعريرة.. وتؤدي هذه الأعراض إلى تراكم السوائل في الرئتين، الأمر الذي يصنف من الأعراض الأولية للسكتة القلبية.

– ضيق الصدر: يعد ضيق الصدر أحد الأعراض الأكثر شيوعا للنوبة القلبية، والذي يحدث قبل وقت قصير من ظهورها، ويتجلى هذا الضيق من خلال الشعور بالإنزعاج الكبير وبضغط كبير تحت عظمة الصدر. يشعر الإنسان بهذا الضيق بسبب انسداد الشرايين التاجية.

– الضعف: الشعور بالتعب المستمر رغم التغدية السليمة وأخد القسط الكافي من الراحة، يعد إحدى علامات النوبة القلبية، ويحدث هذا التعب بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم بشكل كاف، فيذهب هذا الأخير إلى الأجهزة الحيوية في الجسم مثل المخ.

– الدوار والدوخة: عندما تحدث مشكلة في تدفق الدم أو انسداد الشرايين، يعمل القلب بجهد كبير لتحقيق النجاح في ضخ الدم، وهذا المجهود الكبير يسبب دوارًا مصحوبا بارتفاع ملحوظ في الحرارة.

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