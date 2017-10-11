إنجاز لبناني من جامعة جونز هوبكينز‎

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نشر الدكتور حنينا أبي نادر (باحث سابق في جامعة جونز هوبكينز) مقال مهم جداً عن لبنان وصعوبة وضعه والنازحين السوريين الوافدين إليه. وقد تطرّأ الدكتور أبي نادر عن الإيعازات والمساعدات الطبيّة التي يحتاجونها في المخيّمات وكيفيّة التعامل معها

:PubMed وهُنا القسم الأوّل من المقال الذي نُشِرَ على

إذ مع اندلاع النزاع السوري في آذار ٢٠١١ سّجلت الهيئة العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في لبنان لغاية كانون الأول ٢٠١٦، وقد وصل عدد النازحين إلى مليون وأحد عشر ألف وثلاثماية وست وستين لاجئاً، ممّا يجعل في لبنان البلد الذي يحوي أكبر عدد لاجئين في العالم، وهذه النسبة تُعادل تقريباً نصف سكّانه.