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أول عملية زراعة رأس بالعالم .. اليكم المزيد من التفاصيل

10
OCTOBER
2017
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تقرّر بصفة شبه رسمية أن تجرى أول عملية جراحية لزراعة رأس كامل في العالم بداية عام 2018 المقبل في الصين، وفق ما ذكره موقع "تيك وورم".

وحصل تغيير كبير في الخطة التي كانت معدة لهذه العملية، إذ قال "تيك وورم" إنه كان من المقرر أن تجرى في ديسمبر 2017، إلا أنه تم تأجيلها بعدما تراجع متبرع روسي مصاب بمرض عضلي عن قراره، مضيفا "العملية ستجرى الآن مع متبرع صيني".

ويرتقب أن تجري العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية، ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.

ولم يتم بعد تحديد موعد رسمي لإجراء العملية، ولكن من المتوقع أن تجرى في الربع الأول من عام 2018.

يشار إلى أن العملية سيجريها الطبيب الإيطالي سيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة.

وبحسب الجراح الإيطالي، فإن حظوظ نجاح العملية تصل إلى 90 في المئة، موضحا أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا، كما ستكلف 10 ملايين دولار.

وكان طبيبان جراحان، قد أكدا، في يناير الماضي، نجاحهما في إجراء عملية زراعة للرأس لدى القرد، كما تم إجراء عمليات أخرى لزراعة الرأس لدى الفئران.

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