"اللقاح المعجزة" لحماية الأطفال من السرطان... إليكم التفاصيل

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لها - أكّد تقريرٌ لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتّحدة الأميركية، أنّه من الضروري إخضاع الأطفال (بين 11 و12 سنة) للقاح HPV "فيروس الورم الحليمي البشري"، للوقاية من أمراض السرطان التي قد تنتج عنه.

من جهته، شدّد طبيب الأطفال الدكتور روبيرت جاكوبسون Robert Jacobson على أهمية هذا اللقاح "المعجزة"، داعياً الأهل الى الإسراع بإعطائه الى الأولاد.

وأشار الى أنّنا "في عمر الـ 50، نصبح كلّنا معرّضين بنسبة 80%، فلمَ لا نخضع الأطفال لهذا اللقاح الفعّال بحوالي 100%، ومن دون أي أعراض جانبية؟".

وحذّر الدكتور جاكوبسون من هذا الفيروس الذي يصيب حوالي 30 ألف شخص سنوياً بسرطان "الورم الحليمي البشري" من اصل 14 مليون شخص (ومنهم مراهقون) يصابون بالسرطان سنوياً في الولايات المتّحدة، بحسب موقع "newsnetwork.mayoclinic".