دراسة تحسم الجدل: شرب القهوة يطيل العمر

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كثر الجدل بين عشاق القهوة حول ما إذا كان لشربها فوائد أو أضرار، حيث رأى البعض أنها تسهم في ارتفاع ضغط الدم وما يترتب على ذلك من أعراض ومشاكل صحية، فيما رأى آخرون على عكس ذلك، أن لها فوائد وأنها تسهم في تحسين بعض وظائف الجسد.

وقال موقع Indy100 إن دراسة حديثة حسمت الجدل الدائر في هذا الصدد بعد أن أكدت التأثير الإيجابي للقهوة على زيادة متوسط عمر من يعتاد احتساءها بصفة يومية.

وأجرى باحثون من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دراسة أتت نتائجها بكل ما كان يتمناه عشاق القهوة، وأجريت الدراسة على 20 ألف من شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط ، اعتادوا جميعًا احتساء 4 أكواب قهوة يوميا على الأقل، وتم تجميع معلومات عنهم فيما يتعلق بنمط حياتهم.

وأوضح الموقع أن متوسط أعمار من أجريت عليهم الدراسة كان 37 عامًا، وفي غضون 10 سنوات توفى منهم 337 شخصًا من أصل 20 ألفا، واتضح أن الفائدة القصوى من القهوة تظهر في حدود عمر الـ45، وأن كوبين من القهوة يوميًا يقللان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 22% مقارنة بمن لا يحتسون القهوة مطلقًا.