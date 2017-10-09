living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تحسم الجدل: شرب القهوة يطيل العمر

9
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 كثر الجدل بين عشاق القهوة حول ما إذا كان لشربها فوائد أو أضرار، حيث رأى البعض أنها تسهم في ارتفاع ضغط الدم وما يترتب على ذلك من أعراض ومشاكل صحية، فيما رأى آخرون على عكس ذلك، أن لها فوائد وأنها تسهم في تحسين بعض وظائف الجسد.

وقال موقع Indy100 إن دراسة حديثة حسمت الجدل الدائر في هذا الصدد بعد أن أكدت التأثير الإيجابي للقهوة على زيادة متوسط عمر من يعتاد احتساءها بصفة يومية.
وأجرى باحثون من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دراسة أتت نتائجها بكل ما كان يتمناه عشاق القهوة، وأجريت الدراسة على 20 ألف من شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط ، اعتادوا جميعًا احتساء 4 أكواب قهوة يوميا على الأقل، وتم تجميع معلومات عنهم فيما يتعلق بنمط حياتهم.

وأوضح الموقع أن متوسط أعمار من أجريت عليهم الدراسة كان 37 عامًا، وفي غضون 10 سنوات توفى منهم 337 شخصًا من أصل 20 ألفا، واتضح أن الفائدة القصوى من القهوة تظهر في حدود عمر الـ45، وأن كوبين من القهوة يوميًا يقللان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 22% مقارنة بمن لا يحتسون القهوة مطلقًا.

NBN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout