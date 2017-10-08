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8 فوائد صحية للبكاء منها تحسين النظر

8
OCTOBER
2017
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البكاء رد فعل طبيعي تجاه مجموعة متنوعة من المشاعر والأحاسيس، منها بالطبع الحزن، والأسى، والتعزية، وخيبة الأمل، وأيضاً الفرح والمتعة. عدم البكاء أمر غير طبيعي، وتفيد الدراسات الحديثة أن النساء والرجال يبكون أكثر مما يعتقدون، وقد قدّرت دراسة أمريكية معدّل بكاء النساء بـ 3.5 مرة كل شهر، والرجال بـ 1.9 مرة كل شهر.

وتوجد 3 أنواع من الدموع، النوع الأول تفرزه العين بشكل مستمر لتحافظ على ترطيبها كلما أغلقت الجفون. وتحتوي هذه النوعية من الدموع على مضاد للبكتريا. والثاني: دموع تسببها أية مهيجات، مثل الرياح والدخان والبصل، ويتم إطلاقها لحماية العين.

أما النوع الثالث فهو الدموع العاطفية، والتي يتم إفرازها عندما يرتفع مستوى هرمونات التوتر.

فوائد البكاء:

* تنفيس المشاعر وتهدئة الخاطر وخفض التوتر.
* تخفيف الألم، حيث يطلق البكاء هرموني إندورفين وأوكسيتوسين.
* الحصول على تعاطف ودعم الآخرين.
* تحسين المزاج، بسبب هرموني إندورفين وإكسيتوسين.
* التخلص من السموم، وتخفيف التوتر.
* محاربة البكتريا.
* المساعدة على النعاس والنوم بعمق.
* تحسين النظر، عن طريق ترطيب العين، وغسلها، ما يساعد على وضوح الرؤية.

24.ae

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