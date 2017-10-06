living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استخراج 100 قطعة معدنية من معدة مريض نفسي!

6
OCTOBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خضع رجل فرنسي يبلغ من العمر 52 عاما لعملية جراحية من أجل إزالة قطع معدنية موجودة في معدته، بعد أن بدأت بإحداث ثقوب في الجهاز الهضمي.
 
وقضى هذا الرجل سنوات عدة في ابتلاع الأدوات المعدنية، بسبب اضطرابه النفسي. وفي نهاية المطاف، تجمعت القطع معا داخل جسده، وشكلت كتل تسمى "البازهر" (وهي أجسام غير قابلة للهضم).
 
ونُقل المريض إلى غرفة الطوارئ 5 مرات خلال 5 سنوات، لأنه كان يتقيأ دما ويتعرض لألم شديد نتيجة وجود هذه الكتل في بطنه.
 
وخضع أيضا لخمس عمليات تم خلالها إزالة المسامير والسكاكين والمكسرات ورأس مفك البراغي، بالإضافة إلى مقابض المعالق والحصى وأسلاك الحديد والعملات المعدنية، من بطنه.
 
وعلى الرغم من تلقي المريض الفرنسي للعلاج النفسي، إلا أنه استمر في ابتلاع الأشياء غير الصالحة للأكل على مدى عدة سنوات.
 
وذهب الرجل إلى المستشفى لأول مرة، في مايو 2012، حيث ظهرت لديه علامات انسداد مخرج المعدة، ما دفع الأطباء لإزالة البازهر عبر التنظير.
 
وبعد 8 أشهر، نُقل المريض إلى المستشفى للسبب نفسه، ثم خضع للجراحة، حيث وجد الأطباء آثارا للمسامير والسكاكين والأدوات الحادة الأخرى في بطنه. كما زار المستشفى 3 مرات أخرى بين عامي 2013 و2016.
 
الجدير بالذكر، أن البازهر عبارة عن كتل صلبة من المواد المتراكمة، التي لا يمكن أن تتفكك في الجهاز الهضمي.
 
وتوجد لدى مرضى السكري أو الكلى، فرص أعلى في تشكل هذه الكتل في المعدة. لذا ينصحهم الأطباء بالحد من استهلاك السيليلوز.
 
ويمكن أن يسبب البازهر فقدان الشهية وكذلك القيء والغثيان وفقدان الوزن، بالإضافة إلى قرحة في المعدة وانسداد معوي ونزيف في الأمعاء، كما قد يسبب ضررا بالغا في أنسجة الجهاز الهضمي.
 
المصدر: ديلي ميل
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout