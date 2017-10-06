حقيقة مرعبة عن نصف أدوية السرطان!

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كشف باحثون أن معظم أدوية السرطان التي خرجت مؤخرا إلى الأسواق من "دون فائدة"، ولا تساعد المريض على الشفاء أو البقاء حيا.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية بين عامي 2009 و 2013 على 48 دواء للسرطان لاستخدامها كعلاج في 68 حالة مختلفة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الدراسة وجدت أن ثلثي الأدوية التي تمت الموافقة عليها لا تحسّن صحة المريض، وأضافت أن "10 في المئة فقط من هذه الأدوية أنقذت حياة المرضى، الذين أجريت عليهم الاختبارات".

وقال البروفيسور حسيين ناسي إن "49 في المئة من الأدوية التي تمت الموافقة عليها ما بين 2009 و2013 والموجودة حاليا في الأسواق لم تخلف أي أثر على صحة المريض وكأنها دون فائدة تماما".

وأضاف "ما توصلنا إليه في هذه الدراسة مثير للدهشة فعلا.. مع الأسف خابت توقعاتنا".