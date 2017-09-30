أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الرأس

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سينتيا عواد-









آلام الرأس، بما فيها الصداع النصفي، قد تسبّب مشكلات عديدة. سواءٌ كانت تعوق النوم السليم، أو سَير العمل، أو عطلة نهاية الأسبوع، لا بدّ من إيجاد الحلول الفعّالة للتخلّص من هذه الأوجاع غير الضرورية. هل تعلمون ما أفضل العلاجات الطبيعية في هذا المجال؟من الشائع اللجوء إلى مُسكّنات الوجع عند معاناة الصداع، لكن في ظلّ وجود حلول أخرى طبيعية فإنكم ستفكّرون ألف مرّة قبل أخذ أيّ دواء باعتباره الحلّ الوحيد والأسرع.

بدءاً من اليوم، إمنحوا العلاجات المنزلية التالية بعض الاهتمام لتهدئة وجعكم والتخلّص من الصداع الذي ينعكس سلباً على نشاطكم:

إستخدام زيت النعناع



يُعتبر هذا النوع من الزيت علاجاً طبيعياً قد يساعد على تسكين الجسم خلال الصداع المعتدل أو الشديد. يملك زيت النعناع خصائص مضادة للإلتهاب تساعد على تقليص التشنّجات وتهدئة الأعصاب. المطلوب فرك كمية ضئيلة من الزيت على كل من الصدغين، والحرص على الإسترخاء قدر الإمكان بينما يصبح ساري المفعول.

التمسّك بجدول منتظم

الصداع النصفي (Migraine) هو الأكثر حدّة من بين مختلف أنواع أوجاع الرأس، وفيه تخفق جهة واحدة من الرأس، عادةً فوق العينين أو على الصدغ، وتجعل الشخص حساساً على الضوء والضجيج وقد تسبّب أيضاً الغثيان. غياب الانتظام في الجداول قد يولّد الصداع النصفي أحياناً، لذلك إحرصوا على توفير ساعات جيّدة من النوم، واحذروا حذف أيّ وجبات غذائية لضمان التخلّص من وجعكم ومنع تكراره.

الإسترخاء



يمكن لآلام الرأس أن تحدث كثيراً بسبب التوتر المُفرَط. أحياناً، إنّ أفضل طريقة لتهدئة الوجع وضمان عدم عودته مجدداً تكمن بتوفير الراحة للجسم والدماغ. حاولوا الجلوس في مكان هادئ بعيداً من الأمور التي قد تُلهيكم، أو الإستحمام، أو القيام بتمارين الإسترخاء.

شرب المياه



قد يكون الجفاف واحداً من الأسباب الرئيسة لأوجاع الرأس. إذا شعرتم بأيّ ألم على وشك احتلال هذه المنطقة، إحرصوا على شرب كمية جيّدة من المياه لتهدئته والمساعدة على اختفائه سريعاً. فضلاً عن ذلك، لا تتردّدوا في شرب ما لا يقلّ عن 8 أكواب من المياه يومياً للتأكد من أنّ الجفاف لن يسبب أوجاع رأس غير مبرّرة.

خفض وقت الشاشة



التعرّض المكثّف للشاشات الإلكترونية قد يسبّب الصداع، خصوصاً خلف العينين. خصّصوا وقتاً نهاية اليوم لإطفاء كل الشاشات مساءً، بما فيها الهاتف الخلوي والكمبيوتر والتلفزيون والـ«Tablets»...، لتوفير الراحة لعيونكم وأدمغتكم.

إستهلاك الماغنيزيوم

يساعد هذا المعدن على حفظ توازن الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يخفّض «القصف» والخفقان في الرأس. الحصول على غذاء مليء بمصادر الماغنيزيوم، كاللوز والسبانخ، قد يساهم في الوقاية من الصداع الشديد ويحافظ على الصحّة بشكل عام.

إضافة الزنجبيل



يتمتّع الزنجبيل بخصائص مضادة للإلتهابات تُعتبر وسيلة جيّدة لتسكين أوجاع الرأس. تناوُل الزنجبيل سيضمن انخفاض الإلتهاب في مختلف أنحاء الجسم. لكن إذا كنتم تشكون من الصداع أو تشعرون أنه على وشك الاقتراب، إشربوا شاي الزنجبيل للمساعدة على تهدئة وضعكم.