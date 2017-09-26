living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب صاحبة النصف طن يتحدث لـ"العربية.نت" عن ظروف وفاتها

26
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد الموت المفاجئ للمصرية صاحبة النصف طن، إيمان عبدالعاطي، صباح الاثنين بمستشفى برجيل بأبوظبي، حذر الطبيب الذي كان يباشر حالتها من الأضرار القاتلة للسمنة المفرطة.
 
وأعلن المستشفى في بيان أن إيمان توفيت إثر "صدمة إنتانية" مع اختلال بوظائف الجسم وفشل كلوي.
 
وذكر البيان أن إيمان خضعت لعلاج مكثف على 3 مراحل تحت إشراف 20 طبيباً بالمستشفى، وبدأت بالتجاوب وتحسنت حالتها فعلياً، لكنها استسلمت أمام حربها ضد السمنة ولفظت أنفاسها الأخيرة.
 
انتهت معاناة الفتاة المصرية التي احتفلت بعيد ميلادها الـ37 عاماً الشهر الماضي مع مرض السمنة، وهو المرض الذي أقعدها طريحة الفراش في منزلها لمدة 25 عاماً وعندما خرجت للعلاج توفيت متأثرة بإصابتها بمضاعفاته.
 
الدكتور نبيل ديبوني، مدير مستشفى برجيل بأبوظبي، وجه نصيحته لمن يعاني من السمنة المفرطة بأن "يسارع بتلقي العلاج الطبي المناسب بأسرع وقت ممكن".
 
وأضاف الدكتور ديبوني، خلال حديث خص به الموقع الإنجليزي لـ"العربية.نت": "إن إيمان كانت تمثل مجموعة من المشاكل، وكلها ترجع لوزنها الزائد.. فخلافاً للسمنة المفرطة، عانت إيمان من مشاكل في القلب وصمام القلب والكلى والحركة وكذلك الجلطة.. حاولنا التعامل مع كل تلك المشاكل ووفرنا لإيمان الرعاية المتكاملة، وبالفعل كان هناك تحسن ملحوظ في حالتها الصحية خصوصاً في الحركة.. وتمكنت من تحريك ذراعها ورجلها اليمنى وكذلك في عملية البلع".
 
الدكتور نبيل ديبوني
وأضاف: "مع الأسف.. خلال الأيام الماضية تدهورت الحالة الصحية العامة لإيمان بدون سبب محدد. نعرف أنها مشيئة الله.. والشفاء من الله".
 
وأكدت إدارة المستشفى أنها تقوم حالياً بعمل الترتيبات اللازمة لعودة جثمان إيمان إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة.
 
وأضاف الدكتور ديبوني: "نحن نقدم كل الدعم لأسرتها، فهذا جزء من عملنا، فنحن لا نهتم بإيمان فقط لأنها مريضة، بل نهتم بجميع أفراد أسرتها.. فهذا جزء من العناية المتكاملة التي نقدمها".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout