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كيف تجعل نفسك تغرق في النوم في دقيقة واحدة فقط!

24
JULY
2017
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إذا كنت تشعر بالقلق أو إذا كنت تشعر بضغط نفسي شديد بسبب حدث هام في حياتك، ليس غريباً أن تشعر بالأرق وبأنك عاجز عن النوم. جرب هذه الطريقة لتهدئ أعصابك ولتحصل على بعض الراحة.
 
تسمى هذه الطريقة طريقة 4 – 7 – 8 و هذا ما تحتاجه للقيام بذلك.
1- تنفس بهدوء من أنفك مدة 4 ثوان.
2- احبس نفسك 7 ثوان.
3- ازفر من فمك 8 ثوان .
إنها طريقة سهلة. قد تبدو جنونية ولكنها فعلياً تنجح.
 
كيف تنجح هذه الطريقة؟
عندما تشعر بالضغط النفسي أو القلق، تزداد كمية الأدرينالين في دمك وأنفاسك تصبح أسرع وأخفّ. هذه الطريقة في التنفس تعمل كمهدئ. وشيئاً فشيئاً ستجبر أنفاسك على التباطؤ وتجعل خفقات القلب تهدأ، وتجعلك تهدأ بسرعة.
 
التمرين ذاته يساعدك على تهدئة عقلك وفكرك لأنه ببساطة يجعلك تركز بالكامل على أنفاسك. أنت لن تدرك ذلك ولكن في هذه اللحظة سيبدأ جهازك العصبي بالتقليل شيئاً فشيئاً من نشاطه ومشاعر القلق ستختفي. بإمكان أي اختصاصي بأمراض الدماغ والاعصاب أن يؤكد لك ذلك.
والنتيجة أن جسمك كله سيهدأ.هذا التمرين أشبه بالمخدر. لقد تحرى عنه في جامعة هارفرد الدكتور أندرو ويل الذي وجد أن هذه الطريقة معروفة في اليوغا الهندية منذ عدة قرون.
 
لقد استعملوها أثناء تمارين التأمل لإحراز حالة من الهدوء الكامل. ومن الآمن القول إنها طريقة غير مؤذية أبداً.
 
كيف تفيدك بالتحديد؟
إذا استيقظت ليلاً بسبب حشرة ما، ستساعدك هذه الطريقة. والشيء نفسه ينطبق عندما تشعر بالقلق بسبب مقابلة ستجريها في اليوم التالي أو بسبب حدث هام في حياتك.
وللحصول على نتائج افضل يمكنك أن تعد هذه الوصفة أيضاً.
لترخي فكرك وجسمك قبل النوم اخلط هذه المكونات.
 
أنت بحاجة إلى:
ربع ملعقة كبيرة من العسل.
1\8 ملعقة كبيرة من الملح البحري.
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
يمكنك فقط أن تتناول هذا المزيج كما هو أو تضيفه إلى كوب من الماء الحار. هذه الوصفة لن تفيدك صحياً فحسب بل ستحسن قدرتك على النوم أيضاً.
 
 
 
 
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