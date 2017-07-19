تعريف الشره المرضي والعلاج (Bulimia) (د. حنينا أبي نادر)

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الشره المرضي العصبي هو حالة متكررة من الأكل الشره (أكثر من المتوسط) في غضون ساعتين مع فقدان السيطرة، ومن ثم يحاول المريض السعي لفقدان الوزن عن طريق الممارسة المفرطة للرياضة، الصيام عن الأكل، القيء المتعمّد لمدة تصل إلى 20 دقيقة واستخدام المسهّلات من أجل الحصول على جسم أفضل بحسب رأيه.

لتشخيص الفرد بهذا المرض، يجب أن تتكرّر هذه الحالة لأكثر من مرّة في الأسبوع لمدة 3 أشهر على الأقل. كما يبلغ انتشار هذا المرض حوالي 1%.

قد تؤدي هذه الممارسة إلى الجفاف، والدوخة، والخفقان وانقطاع الطمث مع انخفاض مستويات البوتاسيوم. يستند علاج المريض إلى العلاج السلوكي المعرفي، التأهيل التغذوي، تقديم المشورة والعلاج الأسري. كما أن الفلويوكستين الموافق عليه من ادارة الأغذية والعقاقير يساعد في استقرار المزاج إذا لزم الأمر.

من المهم جداً متابعة المريض لمنع أي مضاعفات محتملة مثل الانتحار بسبب الاكتئاب. الانتكاس في غضون 5 سنوات تصل نسبته إلى 50%، كما تصل نسبة الوفيات إلى 4%.