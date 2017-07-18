living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفطر.. لحرق الدهون ومعالجة عسر الهضم!

18
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يضاف الفطر إلى العديد من وصفات الطعام والسلطات، وله فوائد صحية عديدة إذ يعتبر البديل الأول للحوم.
ويحتوي الفطر على نسبة عالية من البروتينات، ولذلك يعتبر عنصراً غذائياً مهماً في مرحلة النمو.
والفطر غني أيضاً بحمض الفوليك فيحمي الجسم من فقر الدم. أما غناه بالكولين فيحمي الجسم من تضخم الطحال ونزيف الكلى.
يساعد الفطر على الوقاية من السرطان، ويعمل على حرق الدهون في الجسم، وتعزيز المناعة، والوقاية من الأورام. كما يساعد على ضبط ضغط الدم، ومستوى السكر والكولسترول في الجسم، ويسهم في تسكين آلام الكبد، وعلاج التهابات القولون، ومشاكل الإمساك وعسر الهضم.
يساعد الفطر أيضاً في القضاء على الجذور الحرة للخلايا، مما يقلل من احتمال الإصابة بالأورام السرطانية ويمنع نموها وانتشارها. كما يقوي العظام ويمنع إصابتها بالكسور والتشوّهات والترقق، ويحمي عضلة القلب ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout