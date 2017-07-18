الفطر.. لحرق الدهون ومعالجة عسر الهضم!

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يضاف الفطر إلى العديد من وصفات الطعام والسلطات، وله فوائد صحية عديدة إذ يعتبر البديل الأول للحوم.

ويحتوي الفطر على نسبة عالية من البروتينات، ولذلك يعتبر عنصراً غذائياً مهماً في مرحلة النمو.

والفطر غني أيضاً بحمض الفوليك فيحمي الجسم من فقر الدم. أما غناه بالكولين فيحمي الجسم من تضخم الطحال ونزيف الكلى.

يساعد الفطر على الوقاية من السرطان، ويعمل على حرق الدهون في الجسم، وتعزيز المناعة، والوقاية من الأورام. كما يساعد على ضبط ضغط الدم، ومستوى السكر والكولسترول في الجسم، ويسهم في تسكين آلام الكبد، وعلاج التهابات القولون، ومشاكل الإمساك وعسر الهضم.

يساعد الفطر أيضاً في القضاء على الجذور الحرة للخلايا، مما يقلل من احتمال الإصابة بالأورام السرطانية ويمنع نموها وانتشارها. كما يقوي العظام ويمنع إصابتها بالكسور والتشوّهات والترقق، ويحمي عضلة القلب ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.