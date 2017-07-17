صحة البشر ستكلف نحو 400 مليار دولار عالميا

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نبهت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إلى أن تحقيق أهداف إنقاذ الأرواح على مستوى العالم بحلول 2030، قد يتطلب استثمارات من المانحين وحكومات الدول بنحو 58 دولارا للفرد كل عام أو 371 مليار دولار سنويا.

وأورد تقرير للمنظمة، أنه في حال زاد الاستثمار، فإن ثمة إمكانية للحؤول دون وفاة نحو 97 مليون شخص، قبل الأوان، بين الوقت الراهن و2030، فضلا عن زيادة متوسط العمر بواقع 8.4 أعوام في بعض الدول.

وأوضحت المنظمة، أن الدول الأفقر تحتاج لتبرع المانحين، بالرغم من قدرة معظم الدول على تدبير الأموال اللازمة.

وتبنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في 2015، باعتبارها قائمة المهام التي يجب على العالم أن ينجزها خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة. وتشمل 17 هدفا و169 إنجازا بهدف إرساء عالم أكثر صحة وأمنا وإنصافا.

وصرح تدروس أدهانوم غبرياسوس، المدير العام للمنطقة في بيان صدر بعد التقرير "تغطية الصحة العالمية اختيارٌ سياسي في نهاية المطاف. إنها مسؤولية على كل دولة وكل حكومة وطنية أن تتحملها".