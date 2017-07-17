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بالفيديو - للمرة الأولى يمكنكم مشاهدة لحظة بدء انتشار السرطان في الجسم.. هذا ما يحدث

17
JULY
2017
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تمكَّن فريق من العلماء من جامعة طوكيو ومركز رينكن لأبحاث البيولوجيا الكمية في اليابان من التقاط مشاهد مصورة للطريقة التي تنتشر بها خلايا السرطان في الجسم.
 
وأكد الباحثون أن تلك التقنية التي تم تطبيقها على الفئران قد تساعد على تفسير عملية الانتشار المميتة للمرض.
 
وأشاروا إلى أنها ستساهم في فهم طريقة انتشار السرطان وبالتالي في إيجاد طرق جديدة للعلاج.
 
ونشرت دورية "سِل ريبوتس" نتائج الدارسة التي هدفت إلى التوصل إلى شرح طريقة نمو السرطان في الرئتين والأمعاء والكبد قبل انتشاره في سائر أنحاء الجسم.
 
كما أظهرت أن ذلك سيكون مفيداً في الكشف عن تفاصيل ترتبط بالمستعمرات السرطانية وتكفي لحساب أشكالها وأحجامها وخصائصها وللتمييز بين أنواع الأورام الخبيثة.
 
وأشار الباحثون إلى أن لحظة انتشار الخلايا السرطانية في الجسم تسمى "متايستازيس" وتعني الانتشار أو الورم الخبيث. وقالوا إنه قبل تلك اللحظة يكون من السهل احتواء المرض وعلاجه. وهو أمر يصبح بالغ الصعوبة بعدها.
 
ويُظهر الفيديو النسيج الطبيعي للجسم باللون الأخضر بينما تظهر الخلايا السرطانية باللون الأحمر الغامق. 
 
(لها)
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