تحذير إلى الأهل.. هذا ما قد تكشفه الخطوط الداكنة حول العنق عن صحة أطفالكم!

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عندما يتحدّث الناس عن مرض السكري، قد يفكرون تلقائياً بشريحة معينة من العمر. ولكن ما قد لا يعلمه البعض هو أن هذا المرض قد يصيب الصغار والكبار على حد سواء.

إن مرض السكري في مرحلة الطفولة هو نتيجة اضطراب في قدرة استيعاب الجسم للسكريات والاستفادة منها.

- أسباب مرض السكري عند الأطفال:

لا تزال أسباب مرض السكري في مرحلة الطفولة حتى الآن غير واضحة جداً، ولكن هناك عوامل خطيرة قد تؤثر على ظهوره.

في معظم الحالات، قد يكون سبب إصابة الطفل بهذا المرض هو نتيجة عامل وراثي. كذلك، فهناك عوامل أخرى قد تسبب الإصابة به مثل سوء التغذية، ونقص فيتامين D أو الرضاعة الطبيعية القصيرة جداً.

- كيف يمكن اكتشاف مرض السكري عند الأطفال؟

هناك عوارض مختلفة تكشف عن الإصابة بمرض السكري في مرحلة الطفولة. عموماً قد يعاني الطفل من العطش الدائم، كثرة التبوّل، فقدان الوزن بشكل ملحوظ، آلام في البطن (في 23 بالمئة من الحالات) ، التقيؤ والغثيان والتعب المستمر، الالتهابات بأنواعها كافة.

كذلك، فمن الممكن أيضاً أن يلاحظ الأهل في بعض الحالات وجود خطوط داكنة حول العنق، قد تكون إشارة الى إصابة طفلهم بمرض السكري.

(القدس)