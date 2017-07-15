living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير إلى الأهل.. هذا ما قد تكشفه الخطوط الداكنة حول العنق عن صحة أطفالكم!

15
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عندما يتحدّث الناس عن مرض السكري، قد يفكرون تلقائياً بشريحة معينة من العمر. ولكن ما قد لا يعلمه البعض هو أن هذا المرض قد يصيب الصغار والكبار على حد سواء.
 
إن مرض السكري في مرحلة الطفولة هو نتيجة اضطراب في قدرة استيعاب الجسم للسكريات والاستفادة منها.
 
- أسباب مرض السكري عند الأطفال:
 
لا تزال أسباب مرض السكري في مرحلة الطفولة حتى الآن غير واضحة جداً، ولكن هناك عوامل خطيرة قد تؤثر على ظهوره.
 
في معظم الحالات، قد يكون سبب إصابة الطفل بهذا المرض هو نتيجة عامل وراثي. كذلك، فهناك عوامل أخرى قد تسبب الإصابة به مثل سوء التغذية، ونقص فيتامين D أو الرضاعة الطبيعية القصيرة جداً.
 
- كيف يمكن اكتشاف مرض السكري عند الأطفال؟
 
هناك عوارض مختلفة تكشف عن الإصابة بمرض السكري في مرحلة الطفولة. عموماً قد يعاني الطفل من العطش الدائم، كثرة التبوّل، فقدان الوزن بشكل ملحوظ، آلام في البطن (في 23 بالمئة من الحالات) ، التقيؤ والغثيان والتعب المستمر، الالتهابات بأنواعها كافة.
 
كذلك، فمن الممكن أيضاً أن يلاحظ الأهل في بعض الحالات وجود خطوط داكنة حول العنق، قد تكون إشارة الى إصابة طفلهم بمرض السكري.
 
(القدس)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout