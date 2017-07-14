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خمسة بدائل طبيعية للسكر..وبالحلاوة ذاتها

14
JULY
2017
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت الأطعمة في الأسواق والتي تُعرف بـ"الطبيعية" تنتشر بشكل كبير. ووفقاً لاستطلاع عن تقارير المستهلك الأخيرة، فإن 73 في المائة من المتسوقين يسعون إلى التسوق من هذه المواد الطبيعية.

وهذا يعني أن المحليات الاصطناعية، وشراب الذرة العالي بالفركتوز، خارج القائمة، وحلت مكانهما مجموعة كاملة من البدائل الطبيعية، مثل شراب القيقب، وسكر جوز الهند.

تعرّف إلى خمسة بدائل طبيعية للسكر:

شراب القيقب: ويحتوي شراب القيقب على الفيتامينات، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة.

العسل: يتضمن العسل مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للبكتيريا، ومواد مضادة للفيروسات، والمواد المضادة للالتهابات.

التمر: ويحتوي التمر على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفيتامينات B وK ومواد مضادة للأكسدة

سكر جوز الهند: ويحتوي على كميات صغيرة من الأنولين، وهي مجموعة من عديدات السكاريد تتواجد بشكل طبيعي حيثُ تنتجها أنواع عديدة من النباتات. وتنتمي الإينولينات إلى مجموعة من الألياف الغذائية تُسمى فركتانز. تستخدم النباتات الإينولين كمخزن للطاقة، وغالباً ما يُوجد في جذر النبات أو في الجذمور، وفي العادة فإنَّ النباتات التي تكون وتخزن الإينولين لا تخزن أنواع أُخرى من الكربوهيدرات مثل النشاء.

دبس السكر : يحتوي دبس السكر على 6 في المائة من الحديد والكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة

CNN
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