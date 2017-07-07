هذا ما يحدث لك عندما تقضم أظافرك!

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أكّدت دراسة أنّ عادة قضم الأظافر غالباً ما تنتج عن اضطراب عاطفي أو الشعور بالقلق أو التوتر أو الضغوط النفسية أو الوسواس القهري.

وتعتبر هذه العادة من العادات السيئة التي يعانيها البعض، وهي لا تقتصر على فئة عمرية محددة بل تصيب الكبار والصغار.

ونستعرض في ما يلي ما تسببه لك هذه العادة السيئة بحسب موقع "Prevention" :

1- نقل البكتيريا والجراثيم إلى الجلد

عندما تقضم أظافرك، قد تنقل إلى الجلد الحساس تحت بشرتك أي نوع من البكتيريا والجراثيم الموجودة في فمك.

2- تعزيز خطر الإصابة بالأمراض

توجد أسفل الأظافر العديد من البكتيريا التي تعزز من مخاطر الإصابة بأمراض، وبالتالي عندما تقضم أظافرك، تسمح لهذه البكتيريا بالدخول إلى فمك.

3- تلف الأسنان

تؤدي عادة قضم الأظافر إلى ظهور النقر في الأسنان ما يتسبب في تكسّرها وتسويسها.