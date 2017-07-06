الان.. حقنة واحدة تعالج آلام الظهر مدى الحياة

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طور باحثون سويديون، عقاراً طبياً على شكل حقنة، يعالج آلام الظهر.

وذكرت "ديلي ميل" أن العقار الجديد يدعى "STA-363" مؤلف من حمض اللاكتيك، وعند حقن فقرات العمود الفقري به يوقف احتباس الأعصاب المسببة للألم فيها.

ويحتاج المريض حقنة واحدة، إذ يظهر تأثيرها بعد 12 أسبوعاً ويدوم مفعولها مدى الحياة.

وذكرت "ديلي ميل" أن العقار الجديد يدعى "STA-363" مؤلف من حمض اللاكتيك، وعند حقن فقرات العمود الفقري به يوقف احتباس الأعصاب المسببة للألم فيها. ويحتاج المريض حقنة واحدة، إذ يظهر تأثيرها بعد 12 أسبوعاً ويدوم مفعولها مدى الحياة.