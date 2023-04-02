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بالصور - إفطار حاشد لهيئة كولكو - مونتريال في التيار الوطني الحر

2
APRIL
2023
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أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر إفطارها السنوي في مطعم ليالي بيروت.

وشكر المنسق أنطوان مناسا مسؤولة لجنة النشاطات غيتا عون واللجنة التحضيرية على تنظيم هذا الإفطار ،
كما شكر الحضور من رجال دين وسياسين كنديين ودبلوماسيين ورؤساء احزاب وجمعيات لبنانية وكندية لتلبية الدعوة.

وقد تقدم الحضور منسق عام كولكو كندا المهندس جهاد داوود، قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد ممثلًا بالسيد كمال حاتم ، راعي أبرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت، السيد نبيل عباس ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في كندا وإمام المركز الاسلامي اللبناني الشيخ عادل حاطوم معتمد مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في كندا ، راعي ابرشية كندا للروم الكاثوليك الملكيين سيادة المطران ميلاد جاويش ممثلاً بالارشمندريت ربيع ابو زغيب، ممثلين عن النواب الفدراليين الكنديين، نواب مقاطعة كيبيك وعمدة مدينة لافال.كما وشارك أعضاء من بلدية لافال وأيضا ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والجمعيات والنوادي وعدد كبير من الشخصيات الكندية واللبنانية، وأعضاء ومناصرين للتيار الوطني الحر في مونتريال.

مناسا
واستهل اللقاء السيد مناسا بكلمة قال فيها: رمضان هو شهر الرحمة والغفران لا يصوم فيه الإنسان فقط عن الأكل والشرب، انما يجب ان يصوم عن الكذب، والنميمة، والأذى، والتحريض.

وأضاف: كما علمنا القائد الرئيس العماد ميشال عون ورئيس تيارنا المهندس جبران باسيل ان المسيحين والمسلمين في لبنان شركاء في بناء حضارة واحدة لأنه نموذج للتعايش المسيحي-الاسلامي يأهله ليكون مركز حوار الحضارات والاديان".

وتابع: "في هذه الايام المباركة التي اختلطت فيها أعياد المسلمين والمسيحيين حيث تزامنت أيام شهر رمضان الفضيل مع "أحد الشعانين، وخميس الأسرار ،والجمعة العظيمة، وعيد القيامة" .
نتمنى الخير والطمأنينة لكل اللبنانيين عامة وللمسلمين خاصةً في الوطن والمهجر .
كل عام ونحن أمة كريمة بيجمعنا الاحترام المتبادل وحب الاخر ، اعاده الله عليكم بالخير والسلام والمحبة".

عباس
كما ألقى كلمة السيد نبيل عباس حيث أثنى فيها على جو التعايش المشترك في مونتريال وحب الأخر على إختلاف الانتماءات السياسية يبقى الإنسان هو القيمة الأكبر.

داوود
وختم المنسق العام المهندس جهاد داوود بتهنئة لمنسق وأعضاء هيئة كولكو مونتريال على التحضير والحضور، وقال: نجتمع اليوم منتشرين وثابتين على تعاليم القائد المؤسس فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون، واضعين أيدينا في أيدي الأخ الجنوبي والجبلي والشمالي والبقاعي في صف وطني واحد وخندق واحد منفتحين على الجميع من دون إستثناء.
نريد النظافة في العمل والانفتاح، نعمل لتوحيد الصف اللبناني ولا فرقة لمسيحي على مسلم ولا بين مقيم ومنتشر إلا التسابق في خدمة الوطن الذي خلده الله والتاريخ ولكن للأسف اصبحنا في زمن وهنا استشهد بقول لأمير ألحق الإمام علي: اصبحنا في زمن تواخى الناس به على الفجور وتهاجروا على الدين وتحاببوا على الكذب وتباغضوا على الصدق".

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