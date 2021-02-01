نشاط لهيئة قضاء بعبدا تحت عنوان: "معا لمواجهة كورونا"

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تنظم لجنات العلاقات العامة - المرأة وقطاع الشباب في هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر سلسلة حلقات يومية توجيهية من 2 حتى 9 شباط 2021 وفقا للبرنامج التالي:

الساعة 9 صباحا: رياضة مع مدربين من نادي اللويزة FITNESS BY BE-WELL

الساعة 10 صباحا: غذاء وصحة مع الأخصائية الغذائية السيدة ميرنا الفتى

الساعة 11 صباحا: أصول التواصل الإجتماعي مع المدربة السية نسرين هاشم

الساعة الثالثة بعد الظهر: تثقيف سياسي

الساعة الرابعة بعد الظهر: مواضيع سياسية مختلفة

وذلك عبر صفحة هيئة القضاء الرسمية على موقع الفيسبوك