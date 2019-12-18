living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو التوقيت المثالي لسفر الحامل؟

18
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتساءل الكثير من النساء الحوامل عما إذا كان من المسموح لهن السفر في مرحلة مبكرة (الثلاث شهور الأولى) أو في مرحلة لاحقة من الحمل (الثلاث شهور الأخيرة).
 
وقالت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، خبيرة الأجنة في عيادة آي في آي لطب الجنين، إنه قبل الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي النظر في العديد من الشروط قبل اتخاذ القرار، فالأمر يعتمد دائما على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.
 
لهذا يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم، كونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق.
 
وأوضحت ماركوفا أنه خلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمنا عادة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد، نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
 
ووفقا للكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.
 
وتعد الفترة من منتصف فترة الحمل (من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28) مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.
 
كما يُنصح النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.
 
واختتمت الدكتور ماركوفا قائلة: "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة. حتى أن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق تمنع السفر أثناء الحمل. لهذا من الأفضل دائما اتباع التعليمات لتجنب أي حادث أو إزعاج".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout