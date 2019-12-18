ما هو التوقيت المثالي لسفر الحامل؟

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يتساءل الكثير من النساء الحوامل عما إذا كان من المسموح لهن السفر في مرحلة مبكرة (الثلاث شهور الأولى) أو في مرحلة لاحقة من الحمل (الثلاث شهور الأخيرة).

وقالت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، خبيرة الأجنة في عيادة آي في آي لطب الجنين، إنه قبل الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي النظر في العديد من الشروط قبل اتخاذ القرار، فالأمر يعتمد دائما على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.

لهذا يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم، كونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق.

وأوضحت ماركوفا أنه خلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمنا عادة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد، نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وتعد الفترة من منتصف فترة الحمل (من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28) مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.

كما يُنصح النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.

واختتمت الدكتور ماركوفا قائلة: "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة. حتى أن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق تمنع السفر أثناء الحمل. لهذا من الأفضل دائما اتباع التعليمات لتجنب أي حادث أو إزعاج".