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التيار في ونذور وليمنغتون دعا الى تظاهرة سلمية تأييدا لمواقف الرئيس

5
NOVEMBER
2019
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دعت منسقية التيار الوطني الحر في ونذور وليمنغتون الى تظاهرة سلمية تأييدا لمواقف الرئيس ودعما للمسيرة الهائلة نحو قصر بعبدا للإعراب عن تضامنهم الكلي لمواقفه الثابتة وأثبات أحقية ما يسعى اليه، وذلك نهار الأَحد الواقع فيه الثالث من تشرين الثاني من العام ٢٠١٩ عند الساعة الثانية عشر ظهراً وفق توقيت كندا في ( Senator David Croll Park) وقد شارك فيها تجمعاً حاشداً من جالية وندزور وليمنغتون وتخللها ألقاء كلمات داعمة للرئيس ولخطابه في الذكرى الثالثة لإنتخابه.
 لقد جاهر السيد جوزيف عون  بال «نعم »: للشرف والتضحية والوفاء،لحامي الوطن، ولفخامة الرئيس العماد ميشال عون وأكد أن الرئيس  (بي الكل) خط أحمر وهم باقون على الوعد والعهد ولن تتزعزع ثقتهم به مهما كان .وقد أكد بدوره السيد أندريه فرح على أهمية ما ورد في خطاب فخامة الرئيس وعدد ما يعمل عليه من الِإصرار على سياسةِ التفاهُمات ألى تأليف حكومةٍ مُنْسٓجِمٓةٍ تمثلُ الصوتٓ الصادحٓ لشبابِ اليومِ،الى كسب ثقةِ المواطنينٓ إلى  محاربةِ الفسادِ والنهوض بالوطن كي يكون منارة  للشرق وللعالم كله لأن الشعلة المنيرةالتي ينقلها إلينا(بي الكل)ستصبح حكماً   نواةٓ شٓعبٓ لبنان العظيم .
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