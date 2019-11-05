التيار في السويد يزور سفير لبنان ويسلمه رسالة دعم لمطالب فخامة الرئيس

وتلى الرسالة منسق التيار الوطني الحر السيد طوني نصر التي طالب فيها رئيس مجلس النواب الدعوة العاجلة إلى جلسة علنية تناقش وتقر القوانين المقترحة من فخامة رئيس الجمهورية حتى يصار إلى تطببيقها بشكل كآمل وصارم.

كما أكد بأحقية لمطالب المعيشية و الإصلاحية لمعظم المتظاهرين وذكرا أيضا بأن هذه المطالب قد طالبنا بها منذ خمسة عشرة سنة.