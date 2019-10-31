التيار في "ادمنتون" - البرتا - كندا يقدم رسالة الى نائب في البرلمان الفدرالي الكندي طالب فيها بتسريع الإجراءات لتنفيذ خطاب رئيس الجمهورية

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قام وفد من التيار الوطني الحر في "ادمنتون" - البرتا - كندا بتقديم رسالة الى سعادة النائب اللبناني الأصل في البرلمان الفدرالي الكندي السيد زياد ابو لطيف و عضو في اللجنة الخارجية الكندية -اللبنانية ، و طالب فيها بتسريع الإجراءات لتنفيذ خطاب رئيس الجمهورية امام اللبنانيين في ٢٤ تشرين الاول.

وتلى الرسالة منسق التيار السيد ايلي مرقص التي جاء فيها:

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

العماد ميشال عون المحترم

تحية وبعد،

نحن اللبنانيون المنتشرون في الاغتراب نتابع بإهتمام بالغ الإنتفاضة الشعبية التاريخية والإستثنائية، ونحيي المواطنين ونقدّر ثورتهم ودوافعهم ونتفهم هواجسهم وآمالهم، ونثمن وعي الشعب اللبناني وطوقه للحرية .

إن السياسات الخاطئة ونهش جسم الوطن منذ ثلاثة عقود، دفعت بالمواطنين الى كسر حلقة الخوف والثورة من أجل نيل حقوقهم بحياة كريمة وحرة .

إننا نقدّر جهود فخامتكم المضنية والحثيثة التي تبذلوها، لنقل البلد الى ضفة الأمان والكرامة والحرية، بإقرار الورقة الإصلاحية للحكومة من خلال الأصول الدستورية، وتحت مراقبة وضغط المواطنين وتحقيق آلية تنفيذية سريعة لكي يرى المواطنون جديتها، والإتيان بأصحاب الكفاءات والمعرفة والوطنية .

ونطالب بجلسة عاجلة لمجلس النواب مباشرة على الهواء يصوّت فيها ممثلي الشعب على :

- رفع السرية المصرفية عن كل الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين الحاليين والسابقين والإعلاميين وعن اصولهم وفروعهم وكل متعاط في الشأن العام.

- إقرار قانون الإثراء غير المشروع.

- رفع الحصانات عن كل الرؤساء والوزراء والنواب والمتعاطين بالشأن العام.

- إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام.

- إسترداد الأموال المنهوبة .

كما ونطالب الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية بفتح الطرقات وتأمين حرية التنقل للمواطنين لتحقيق متطلباتهم الحياتية وعدم السماح للمشاغبين بإستغلال الحراك وبث الفوضى والفراغ في الوطن، والحفاظ على حراك المواطنين وانتفاضتهم السلمية المحقة وحمايتهم من المندسين والحاقدين والمرتهنين.

ثقتنا بكم فخامة الرئيس كبيرة جدا مع الخيّرين في بلدنا،لإخراج لبنان من محنته وبناء وطن سيّد حر ومستقل يحترم حق مواطنيه بحياة لائقة وكريمة.

مدينة ادمنتون في ٢٠١٩/١١/٣١