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الطعام الصحي والاكتئاب.. دراسة تكشف "السر"

14
OCTOBER
2019
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أشارت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد البالغين المصابين بالاكتئاب في تحسين حالتهم الصحية.
 
 
وفي تجربة عشوائية بأستراليا، تراجعت أعراض الاكتئاب لدى رجال ونساء تراوحت أعمارهم بين 17 و35 عاما، بعد 3 أسابيع من تحولهم إلى نظام غذائي صحي.
 
وأفاد باحثون في دورية (بلوس وان) بأن أولئك الذين واصلوا تناول الأغذية الصحية لمدة 3 أشهر، استمروا في الشعور بالتحسن.
 
وقالت هيذر فرانسيس، التي قادت فريق البحث وهي من جامعة ماكورايفي سيدني: "هذه الطريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بطرق علاجية أخرى، وهي طريقة يمكن للأفراد أنفسهم التحكم فيها".
 
وأضافت: "هذا يثير احتمالية أن التغيير في النظام الغذائي قد يكون بمثابة علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب".
 
وشملت دراسة فرانسيس وزملائها 76 شخصا سجلوا درجات مرتفعة على اثنين من مقاييس الاكتئاب والقلق، مما يشير إلى معاناتهم من أعراض متوسطة أو شديدة للاكتئاب، كما سجلوا درجات مرتفعة في استبيان عن استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.
 
وتم توزيع المشاركين على مجموعتين لمدة 3 أسابيع، غيرت الأولى أنظمتها الغذائية، في حين استمرت المجموعة الثانية في تناول ما اعتادت عليه من طعام.
 
وتلقت المجموعة الأولى إرشادات من أخصائي تغذية مسجلة على شريط فيديو مدته 13 دقيقة، مما يعني أن بوسعهم مشاهدته أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر.
 
ومن بين الإرشادات زيادة تناول الخضر إلى 5 حصص يوميا، والفاكهة إلى حصتين أو ثلاث يوميا، والحبوب الكاملة إلى 3 حصص يوميا، والبروتينات الخالية من الدهون إلى 3 حصص يوميا، ومنتجات الألبان غير المحلاة لثلاث حصص يوميا والأسماك إلى ثلاث حصص أسبوعيا.
 
كما أوصى البرنامج بالاستهلاك اليومي لثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة واحدة من الكركم والقرفة.
 
كما نُصح المشاركون بتقليل الكربوهيدرات والسكريات واللحوم الدهنية أو المصنعة والمشروبات الغازية.
 
وبعد 3 أسابيع، انخفض متوسط درجات الاكتئاب إلى المعدل الطبيعي في المجموعة التي غيرت النظام الغذائي، بينما ظل مرتفعا أو شديدا في مجموعة النظام الغذائي المعتاد.
 
وقالت فرانسيس: "الاكتئاب هو اضطراب في الجسم كله وليس مجرد اضطراب في المخ... يرتبط الاكتئاب باستجابة التهابية مزمنة، ولكنما هو مصدر هذا الالتهاب؟ أظهرت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائي السيئ يزيد من التهابات أجهزة الجسم كما أنه عامل يسهم في الإصابة بالاكتئاب".
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