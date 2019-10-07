نشاط قطاع الشباب‎ في التيار

نظم مكتب المدارس _ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة الشباب في طرابلس، حفل تكريم للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة والباكالوريا الفنية في جامعة ULF - فرع الكورة برعاية رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل ممثلا بالسيد جيمي جبور.

تم تلاوة ٣ كلمات لكل من ممثل رئيس التيار السيد جيمي جبور ومسؤول مكتب المدارس في القطاع السيد عماد اجبع ومسؤول الشباب في قضاء طرابلس السيد هادي الأيوبي.

‏‎كما حضر الحفل كل من منسق قطاع الشباب السيد جهاد سلامة، مدير الجامعة المستضيفة الدكتور محمد سلهب و مسؤول شباب الأقضية السيد نجيب الهادي بالاضافة الى مسؤول القطاع في الشمال السيد انطوان عاصي و منسق قضاء طرابلس السيد ربيع فلو و منسق قضاء الكورة السيد رامي سرحان

‏‎تم توزيع شهادات تكريمية على ٧٠ طالب امام حشد من أهاليهم.