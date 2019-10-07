نشاط قطاع الشباب‎ في التيار

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نظم مكتب المدارس _ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة الشباب في طرابلس، حفل تكريم للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة والباكالوريا الفنية في جامعة ULF - فرع الكورة برعاية رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل ممثلا بالسيد جيمي جبور.
تم تلاوة ٣ كلمات لكل من ممثل رئيس التيار السيد جيمي جبور ومسؤول مكتب المدارس في القطاع السيد عماد اجبع ومسؤول الشباب في قضاء طرابلس السيد هادي الأيوبي.
كما حضر الحفل كل من منسق قطاع الشباب السيد جهاد سلامة، مدير الجامعة المستضيفة الدكتور محمد سلهب و مسؤول شباب الأقضية السيد نجيب الهادي بالاضافة الى مسؤول القطاع في الشمال السيد انطوان عاصي و منسق قضاء طرابلس السيد ربيع فلو و منسق قضاء الكورة السيد رامي سرحان
تم توزيع شهادات تكريمية على ٧٠ طالب امام حشد من أهاليهم.