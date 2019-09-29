نشاط هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر

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نظمت لجنة الشباب والرياضة - هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بطولة Street-Ball على ملعب الكلية الشرقية برعاية سما شتورا، Agrifresh و بستان الحور بحضور النائب سليم عون ومنسقة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر جيهان جبور، حيث كانت مشاركة لافتة للناشئين والإناث.

وعند نهاية البطولة قدم قطاع الشباب درع شكر وتقدير للسيد مارون جبرايل لمسهماته الدائمة في أنشطة القطاع في زحلة ثم قدم النائب عون والمنسقة جبور الجوائز على الرابحين

بدوره أثنى النائب عون على أداء اللاعبين متمنيا لهم الإستمرار والتقدم ليعطوا الصورة الجميلة عن شباب لبنان مذكرا بمقولة الرئيس المؤسس العماد عون "هم لبنان الراحل وأنتم لبنان الآتي" أما من ناحيتها فأبدت المنسقة جبور إعجابها بالمشاركة النسائية اللافتة حيث باركت للرابحات وعبّرت عن إرتياحها لأن المرأة لا يمكن أن تكون إلا قدوة المجتمعات الناجحة واعتبرت أن حَمْل شُعلة الإصلاح وبناء الوطن يقع دائما على عاتق الشباب ومما يجعل الشباب أولى أولويات التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل