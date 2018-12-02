بالصور: قطاع الشباب في التيار الوطني الحر - هيئة قضاء زحلة أحيا الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر سعيد عقل

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احيا قطاع الشباب في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر الذكرى الرابعة لرحيل ابن زحلة ومفكر لبنان الشاعر الكبير الأستاذ سعيد عقل في لقاء فكري وشعري مع الشاعر حبيب يونس تحت عنوان سعيد عقل الحاضر أبدا.يونس استذكر محطات حياة الشاعر عقل الذي ترك ارثا ثقافيا وشاعريا ذا نكهة لبنانية لا مثيل لها.



اللقاء الذي اتسم بتميز فريد لجهة حضور غفير ومميز رغم بساطته حضره إلى جانب رفيقة عمر الأستاذ سعيد السيدة ماري روز أميدي النائب سليم عون والوزير السابق غابي ليون وحشد من المحبين. وتقديرا لما قدمه الشاعر يونس خلال اللقاء ولما يقدمه في مسيرته كل يوم قدمت منسقة الهيئة جيهان جبور درعا تقديرية له باسم الهيئة .وتلا اللقاء وضع إكليل من الزهر على ضريح عقل بإسم رئيس التيار الوزير جبران باسيل