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بدعوة من هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر ولجنة شؤون المرأة في هيئة الأشرفية : هاشلة بربارة والقمح.... بالجميزة ومار مخايل*...والقديسة بربارة على عربة الخيل منكرّة وهربانة من الاضطهاد عالحصان من أول شارع الجميزة -Chez Paul - حتى شارع مار مخايل.

لاقونا بمسيرة خيل , وعربة خيل – Carosse/charrette- وحصان قزم - Pony - وتنكر وفرقة الكشافة الموسيقيّة-Fanfare/orchestre- .

*ومنرجع منلتقي كلنا سوا بمار مخايل مقابل موقف الباصات* – مفرق بيرة لذيذة قرب محطة - United - تانوزع أقنعة للأولاد وقمحيّة للسكان والأحباب من سكّان المنطقة من جميع الأطياف السياسيّة وأولادنا يتصوروا مع ال Pony والخيل وعربة الخيل والفرقة الموسيقية .

إنطلاق الموكب : الساعة السادسة والنصف من Chez Paul

*نقطة التلاقي*: الساعة السابعة - مار مخايل مقابل موقف الباصات مفرق بيرة لذيذة محطة United

*التاريخ*: الإثنين ٣ كانون الأول Décembre

الساعة ٧:٠٠ مساء

*الدعوة عامة*

*التيّار الوطني الحر*

هيئة قضاء بيروت الأولى