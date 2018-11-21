احتفال عيد اﻻستقلال في بيروت اﻻولى‎

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ارتفع العلم اللبناني شامخا ومزهوا ب 75 سنة من العزة والكرامة على نشيد "كلنا للوطن" ومع موسيقى الكشاف السرياني وذلك بمناسبة عيد اﻻستقلال في ساحة ساسين - اﻻشرفية .

وحضر الحفل نائب رئيس التيار للشؤون السياسية نقوﻻ صحناوي والنائب العميد أنطوان بانو والنائب عماد واكيم ممثلا القوات اللبنانية كما وحضر النائب هاغوب ترزيان عن الطاشناق والنائب الكسي ماتوسيان والأستاذ رومل صابر نائب رئيس التيار للشؤون اﻻدارية وممثلين عن اﻻحزاب والشخصيات اﻻمنية والسياسية واعضاء من المجلس البلدي ورئيس صندوق التعاضد للمختارين المختار إبراهيم حنا والمخاتير ومنسقين ومقررين سابقين وحاليين وهيئات محلية ومجلس قضاء ومجلس سياسي وكانت كلمة إفتتاحية لمنسق هيئة قضاء بيروت اﻻولى المحامي عماد جعارة .