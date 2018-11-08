موجز عن أعمال وإنتاجات لجنة البيئة في التيّار الوطنيّ الحرّ

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منذ العام 2012 سعت لجنة البيئة بطريقة منهجية ومتماسكة، الى تثبيت مبدأ التنمية المستدامة وإخراج العمل البيئي من الإطار الضيق والمحدود ليشمل كافة القطاعات، فيكون المعيار البيئي معتمداً في كل المشاريع أيّاً كانت.

من هنا، باشرت اللجنة في تنظيم أول ندوة لها في العام 2013 عرضت خلالها دراسات في المجالات الفنية والتنظيمية والقانونية والإدارية تتناول العمارة الخضراء والمقالع والكسارات، وإقتراح قوانين في مجال تنظيم الشاطىء اللبناني وإدارته واستدامته. كما قدّمت قراءات نقدية من الناحية البيئية لمشروعي إنشاء الأوتوستراد البحري والدائري من خلدة الى الضبية.

وقد تمّ توثيق الندوة الاولى بكتاب بعنوان دراسات وتقارير بيئية: مسار ورؤية

ولما كان التخطيط والتنظيم من أسس الحفاظ على البيئة، عمدت لجنة البيئة على الإضاءة على هذا الموضوع عبر شرح وإبراز أهميّة المخطط التوجيهي الشامل للأراضي اللبنانية الصادر بمرسوم 2366/2009 .ولهذا الغرض نظّمت اللجنة الندوة الثانية في العام 2014 فعرضت لأهمية المخطط التوجيهي الشامل على صعيد الإنماء المتوازن والشكل العمراني وحسن استخدام الموارد كما طرحت الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية اللازمة لتطبيقه.

وقد تمّ توثيق الندوة الثانية بكتاب بعنوان المخطط التوجيهي الشامل للأراضي اللبنانية بين المبدأ وإلزامية التطبيق.

ومن ثمّ، حضرت اللجنة في العام 2015:

 تقريراً حول مرفأ بيروت يتناول النواحي الفنية والإقتصادية والإدارية والقانونية والسياسيّة.

 رؤية استراتيجية في قطاعات النقل والبيئة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنفايات والتربية.

 بحث حول الإحتباس الحراري.

وفي العام 2016 حيث ظهرت أزمة النفايات، سعت اللجنة للقاء خبراء في مجال إدارة ومعالجة النفايات الصلبة لتكوين رؤية حول كيفية معالجة هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها.

أمّا في عام 2017،على أثر إستلام التيار وزارة البيئة، وبعد تكليفها من قبل الحزب، انكبّت اللجنة على العمل الإستشاري مع الوزارة، فقدّمت:

 إقتراح خليّة أزمة لإدارة أزمة النفايات

 أسس استراتيجية لإدارة ملف النفايات

 تصحيح لبعض مواد قانون البيئة

 جدول يحدّد المراسيم التطبيقيّة الواجب إصدارها للبدأ بتطبيق القانون

 إقتراح مبادرات لتفعيل وزارة البيئة في التخطيط والتوجيه والتشريع والرقابة

كل هذه الأعمال كانت بهدف أن يكون للتيار موقف استراتيجي من المواضيع البيئية المطروحة في الإدارات الرسميّة من مجلس الوزراء الى مجلس الإنماء والإعمار وغيرها من الإدارات المعنيّة بالعمل البيئي تسهيلاً لإتخاذ القرارات المناسبة، مع استعداد اللجنة للتطرّق، على نطاق أضيق، الى مواضيع أو مشاريع بيئية تهمّ المواطن بشكل مباشر، كإنشاء حدائق ومراكز استجمام، ودورات تدريبيّة لتنشئة مواطن يرعى بيئته.

كما وسعت اللجنة بشكل دائم على التواصل مع وزراء ونواب التكتّل لتوحيد الآراء والمواقف من كافة المواضيع البيئية المطروحة في الإعلام وعلى جدول أعمال مجلس الوزراء