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التيار الوطني الحر في ساوباولو أقام عشاء على شرف القنصل العام اللبناني رودي قزي

24
JULY
2018
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أقام التيار الوطني الحر في ساوباولو البرازيل ، عشاء على شرف القنصل العام اللبناني السيد رودي قزي . 

شارك في الحضور مطران الروم الارتودكس دون دماسكينو منصور، مطران الكاتوليكي دون سرجيو ، مطران الموارنة ممثلا بلاب شربل خوري حنا، الشيخ حاتم ابودَّيا، الشيخ محمد المغربي ، كما شارك في العشاء مسؤولوا حزب القوات اللبنانية و الكتائب البنانية ورئيس الجمعية المارونية ، بلاضافة لعديد من الأصدقاء والرفاق في التيار الوطني الحر ساواباولو .

استهل العشاء بكلمة القاها السيد اسعد كيوان مسؤول التيار الوطني الحر في امريكا الجنوبية حيث رحب بالقنصل العام رودي قذي و بالحضور الكريم واضعاً إمكانيات التيار بتصرف القنصلية اللبنانية متمنياً له النجاح والتوفيق له في مهامه الجديدة . 

وكانت كلمة للدكتور اسعد فرنجية وهو عضو فاعل بالجالية اللبنانية و مرشح لمنصب نائب عن محافظة ساوباولو ، فشرح للحضور برنامجه الانتخابي و أهمية الحضور اللبناني في السياسة البرازيلية . 

القنصل العام رودي قزي شكر بكلمته التيار الوطني الحر على هذه الدعوة و نوه بالحضور واعطى شرحاً مفصلاً عن برنامج عمله وعن الأفكار الذي ينوي تطبيقها لخدمة الجالية اللبنانية في ساوباولو حيث أفكاره لاقت ارتياحاً لدى الحضور وجميعهم أكدوا دعمهم المطلق. 

 

بعد إنهاء الكلمات السياسية وخلال تناول العشاء كان للتيار حديث جانبي مع باقي الأحزاب اللبنانية مناقشاً معهم كيفية تثبيت الوحدة بين جميع أطراف الجالية في البرازيل كما جرى الاتفاق على أقامة لقاءات دورية للنقاش المستمر في أمور الجالية .

 
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