"دورة استقطاب الناخب والمحافظة" في اطار التحضير للانتخابات النيابية ٢٠١٨ في التيار الوطني الحر

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"دورة استقطاب الناخب والمحافظة عليه مع المدرب مروان الاسمر في الامانة العامة في ٢٨اذار ٢٠١٨.

في اطار التحضير للانتخابات النيابية ٢٠١٨ ، نظم قسم التدريب على المهارات الفردية في اكاديمية التيار الوطني الحر مع المدرب مروان الاسمر بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية ممثلا بمسؤولة التدريب العام جيهان الحداد ، تدريبا للكوادر والمحازبين بعنوان "اسرار استقطاب الناخب والمحافظة عليه" وكان التدريب عمليا جدا حيث لعب المحازبون ادوار سياسية مختلفة تتناسب مع الحاجات التدريبية المقررة و استفادوا منه على مستوى الاداء ولغة الجسد و استعمال الكلمات المناسبة التي تحافظ على الناخب و تعبر عن ثقافة المشاركة لدى التيار الوطني الحر."