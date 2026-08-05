رحلت قبل شهرين... الإعلان اليوم عن وفاة فنانة شهيرة!
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05 August 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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غيّب الموت الفنانة المعتزلة ميرفت أرتين شقيقة الفنانتين نيللي وفيروز.
وأعلن عن خبر وفاتها بعد نحو شهرين من رحيلها، في رسالة مؤثرة نشرتها إبنة شقيقتها إيمان بدر الدين جمجوم.
يُذكر أن ميرفت من أسرة أرمينية، وهي الأخت الثالثة للفنانة نيللي والطفلة المعجزة فيروز.
بدأت الفن في دور قصير مع شقيقتها فيروز في فيلم "الحرمان" عام 1953 حيث قامت بدور صديقتها التى رقصت معها فى المدرسة.
ومن ثم شاركت في دور أكبر مع شقيقتيها فيروز ونيللي في فيلم "عصافير الجنة" عام 1955 الذي كان من إنتاج والدهن.
وكان آخر أفلامها فيلم "بنت 17" عام 1958 مع زبيدة ثروت.
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