بعد عامين من الانفصال.. إعلامية شهيرة تكشف سبب طلاقها: الخلافات بدأت منذ حفل الزفاف
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشفت الإعلامية المصرية دعاء صلاح أنها انفصلت رسميًا عن رجل الأعمال وليد عبد المنعم قبل عامين، موضحة أنها فضّلت عدم إعلان الخبر في حينه، قبل أن تتحدث عنه للمرة الأولى خلال ظهور إعلامي.
وقالت، في مقابلة مع الإعلامي خالد فرج ضمن برنامج "Mirror"، إن قرار الطلاق جاء بعد اقتناع الطرفين بعدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية، نتيجة اختلافات جوهرية في الطباع والشخصيات، ما دفعهما إلى إنهاء العلاقة بشكل ودي وبعد نقاشات مطولة.
وأوضحت أن هذه الفروقات لم تكن واضحة خلال فترة الخطوبة، رغم أن علاقتهما استندت إلى سنوات من الصداقة والعمل، إلا أن الزواج كشف جوانب لم تكن ظاهرة سابقًا، الأمر الذي جعل الانفصال الخيار الأنسب لكليهما.
وأكدت دعاء صلاح أنها لم تشعر بالسعادة خلال فترة زواجها، مشيرة إلى أن زوجها السابق لم يكن سعيدًا أيضًا، وأن فكرة العودة إليه غير مطروحة بالنسبة لها.
كما أشارت إلى أن الخلافات بدأت منذ حفل الزفاف، موضحة أن زوجها بطبيعته يبتعد عن الأضواء، في حين حظي حفل زفافهما باهتمام إعلامي كبير، وهو ما تسبب له بشعور من الانزعاج منذ البداية.
-
Just in
-
11 :29
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة! تتمة
-
11 :22
الوكالة الوطنية: يسجّل تحليق مسير إسرائيليّ على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية
-
11 :13
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟ تتمة
-
10 :59
انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية السابعة في روما
-
10 :44
رحلت قبل شهرين... الإعلان اليوم عن وفاة فنانة شهيرة! تتمة
-
10 :39
ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدًا الخميس
-
-
Other stories
-
-
-
خضع لعمليّة لاستئصال ورم... هذه آخر المستجدات عن وضع فنان شهير!
-
قبل لحظات من عرض فيلمه الجديد.. محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه
-
مي سليم: سعيدة بالعودة الى الكوميديا مجدداً
-
الأمير الحسين يحتفل بميلاد الأميرة إيمان بصورة عفوية
-
مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته
-
فيديو مؤثر جدًا لفنانة شهيرة معتزلة أمام قبر زوجها وابنها!
-
عثر عليه جثّة في منزله... فنان أميركي في ذمّة اللّه!
-
شائعة تطارد فنّانة شهيرة!
-
"شي ما بيتصدّق".. منشور لممثل لبناني يثير الجدل!
-
فيروز في إطلالة حزينة.. ريما الرحباني تنشر أحدث صورة لوالدتها
-
من لقاء الاستوديو لبيان الطلاق.. رحلة زواج هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
-
ممثل وزوجته اللبنانيّة قاما بإخلاء منزلهما بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
-
كانتا على شاطىء البحر... إعلاميّة شهيرة تنجو وابنتها من الغرق!
-
بالصور: ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ!
-
تصويت لحذف الأغنية.. تامر عاشور يفاجئ جمهوره بعد أزمة "صوت الكلب"
-
على خلفيّة طائفيّة... مخرج لبناني يتعرّض لهجوم في المونتيفردي!
-
بمساعدة طبية.. مؤثرة شهيرة على "تيك توك" تنهي حياتها
-
مغنية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير جدًا! (صورة)
-
ملكة جمال مصر إيريني يسري تدعم الأطفال مرضى القلب بزيارة إنسانية
-
"النسيان" يورطه مع أحمد العوضي.. أوس أوس: "لم أتعمد الإساءة"
-
-
Just in
-
11 :29
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة! تتمة
-
11 :22
الوكالة الوطنية: يسجّل تحليق مسير إسرائيليّ على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية
-
11 :13
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟ تتمة
-
10 :59
انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية السابعة في روما
-
10 :44
رحلت قبل شهرين... الإعلان اليوم عن وفاة فنانة شهيرة! تتمة
-
10 :39
ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدًا الخميس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة!
-
-
-
05 August 2026
-
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟
-
-
-
05 August 2026
-
رحلت قبل شهرين... الإعلان اليوم عن وفاة فنانة شهيرة!
-
-
05 August 2026
-
توغّل إسرائيلي... وعمليّات تمشيط وتجريف!
-
-
-
05 August 2026
-
صيدنايا ترفع الصوت وتلغي احتفالات عيد التجلي... إليكم الأسباب
-
-
-
05 August 2026
-
مراهقة تفارق الحياة بحادث مروّع
-
-
-
05 August 2026
-
طواحين روما: لبنان يفاوض "تجريبياً" وإسرائيل "تبرمج" التوسّع
-
-
-
05 August 2026
-
جولة "مكانك راوح": واشنطن تفهمت لبنان.. ولم تضغط على إسرائيل
-
-
-
05 August 2026
-
هل أُحبطت محاولة اغتيال جديدة لترامب!؟
-
-
-
05 August 2026
-
أهالي بنت جبيل والخيام يترقبون محادثات روما أملاً بالعودة إلى جنوب لبنان
-
-
-
05 August 2026