كشفت الإعلامية المصرية دعاء صلاح أنها انفصلت رسميًا عن رجل الأعمال وليد عبد المنعم قبل عامين، موضحة أنها فضّلت عدم إعلان الخبر في حينه، قبل أن تتحدث عنه للمرة الأولى خلال ظهور إعلامي.وقالت، في مقابلة مع الإعلامي خالد فرج ضمن برنامج "Mirror"، إن قرار الطلاق جاء بعد اقتناع الطرفين بعدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية، نتيجة اختلافات جوهرية في الطباع والشخصيات، ما دفعهما إلى إنهاء العلاقة بشكل ودي وبعد نقاشات مطولة.وأوضحت أن هذه الفروقات لم تكن واضحة خلال فترة الخطوبة، رغم أن علاقتهما استندت إلى سنوات من الصداقة والعمل، إلا أن الزواج كشف جوانب لم تكن ظاهرة سابقًا، الأمر الذي جعل الانفصال الخيار الأنسب لكليهما.وأكدت دعاء صلاح أنها لم تشعر بالسعادة خلال فترة زواجها، مشيرة إلى أن زوجها السابق لم يكن سعيدًا أيضًا، وأن فكرة العودة إليه غير مطروحة بالنسبة لها.كما أشارت إلى أن الخلافات بدأت منذ حفل الزفاف، موضحة أن زوجها بطبيعته يبتعد عن الأضواء، في حين حظي حفل زفافهما باهتمام إعلامي كبير، وهو ما تسبب له بشعور من الانزعاج منذ البداية.