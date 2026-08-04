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خضع لعمليّة لاستئصال ورم... هذه آخر المستجدات عن وضع فنان شهير!

  • 04 August 2026
  • 44 mins ago
    • Entertainment
  • source: tayyar.org

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