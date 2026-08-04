طمأن الفنان المصريّ بدوي فهمي جمهوره على حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم.



ووجّه فهمي الشكر لكلّ من دعمه ووقف إلى جانبه في فترة علاجه، وطلب من "محبيه مُواصلة الدعاء له حتى يكتمل تعافيه".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حرص على زيارة فهمي في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، قبل خضوعه للعملية الجراحية.