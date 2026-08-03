فيديو مؤثر جدًا لفنانة شهيرة معتزلة أمام قبر زوجها وابنها!
-
03 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أحيت الفنانة الشهيرة المعتزلة شمس البارودي الذكرى الثالثة لوفاة نجلها عبد الله حسن يوسف، في مشهد مؤثر وثقته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث زارت قبره إلى جانب قبر زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.
ونشرت البارودي مقطع فيديو ظهرت فيه واقفة أمام المقبرتين، ولم تستطع حبس دموعها وهي تستذكر زوجها وابنها، معبرة عن اشتياقها الكبير لهما، ومشددة على أن ذكرياتهما ما زالت ترافقها، وأن غيابهما خلّف فراغًا لا يمكن أن يُملأ.
وأرفقت الفيديو برسالة مؤثرة قالت فيها: "في الذكرى الثالثة لرحيل فلذة كبدي، أصغر أبنائنا عبد الله، أذكركم في كل لحظات حياتي. أنتم معي، وإن كان جسدكم مسجى هنا، لكن أرواحكم لا تتركني أبدًا. يا توأم روحي، يا شريك العمر، ويا فلذة كبدي يا عبد الله".
وأضافت: "متى سيأذن لي الله بجواركم؟ هو سبحانه وحده يعلم.. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله دائمًا وأبدًا".
وخلال الفيديو، ظهرت شمس البارودي وهي تبكي بحرقة أمام المقبرتين، وقالت: "أنا بعافر عشان أستمر أعيش من غيركم، وتعبانة أوي يا حسن من غيركم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويا رب الجنة ليا وليكم".كما وجهت كلمات مؤثرة إلى زوجها الراحل حسن يوسف، مشيدة بما غرسه في أبنائه من قيم وأخلاق، وقالت: "الخير اللي إحنا عايشين فيه أنت اللي عملته يا حبيبي، أولادك بيشكروا ربنا إنه رزقهم بأب زيك".
-
Just in
-
11 :45
لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف! تتمة
-
11 :16
الرئيس بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدًا من النواب السنة
-
11 :11
وكالة الأنباء العراقية: إخماد حريق في مصفى صلاح الدين التابع لمجمع مصافي بيجي
-
10 :50
المتحدث باسم نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها بشأن خطة غزة
-
10 :47
حسن خليل حول قضية رياض سلامة: عشرات الأسئلة تحتاج إلى إجابة! تتمة
-
10 :41
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات: لا نعتزم حاليًا استقبال أي وفد ولن نكون ضيوفًا لدى أي جهة
-
-
Other stories
-
-
-
عثر عليه جثّة في منزله... فنان أميركي في ذمّة اللّه!
-
شائعة تطارد فنّانة شهيرة!
-
"شي ما بيتصدّق".. منشور لممثل لبناني يثير الجدل!
-
فيروز في إطلالة حزينة.. ريما الرحباني تنشر أحدث صورة لوالدتها
-
من لقاء الاستوديو لبيان الطلاق.. رحلة زواج هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
-
ممثل وزوجته اللبنانيّة قاما بإخلاء منزلهما بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
-
كانتا على شاطىء البحر... إعلاميّة شهيرة تنجو وابنتها من الغرق!
-
بالصور: ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ!
-
تصويت لحذف الأغنية.. تامر عاشور يفاجئ جمهوره بعد أزمة "صوت الكلب"
-
على خلفيّة طائفيّة... مخرج لبناني يتعرّض لهجوم في المونتيفردي!
-
بمساعدة طبية.. مؤثرة شهيرة على "تيك توك" تنهي حياتها
-
مغنية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير جدًا! (صورة)
-
ملكة جمال مصر إيريني يسري تدعم الأطفال مرضى القلب بزيارة إنسانية
-
"النسيان" يورطه مع أحمد العوضي.. أوس أوس: "لم أتعمد الإساءة"
-
ابنة توم كروز تتخلّى رسمياً عن لقبه... وتختار تكريم والدتها
-
ياسر جلال يحسم الجدل حول أجره: "لا أتقاضى 40 مليون جنيه"
-
نهاية مأساوية لصانعة محتوى شهيرة.. قتلها زوجها ثم انتحر!
-
كاتي بيري في رسالة للبيت الأبيض.. "مصدومة وغاضبة منكم"
-
حسين الجسمي يحصل على حكم قضائي ضد صاحب شركة إنتاج بتهمة السبّ والقذف
-
فضيحة مدوية.. اعتقال فنان بارز برفقة شقيقه وضبط طن من المخدرات داخل منزله (صور)
-
-
Just in
-
11 :45
لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف! تتمة
-
11 :16
الرئيس بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدًا من النواب السنة
-
11 :11
وكالة الأنباء العراقية: إخماد حريق في مصفى صلاح الدين التابع لمجمع مصافي بيجي
-
10 :50
المتحدث باسم نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها بشأن خطة غزة
-
10 :47
حسن خليل حول قضية رياض سلامة: عشرات الأسئلة تحتاج إلى إجابة! تتمة
-
10 :41
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات: لا نعتزم حاليًا استقبال أي وفد ولن نكون ضيوفًا لدى أي جهة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية
-
-
-
03 August 2026
-
لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف!
-
-
03 August 2026
-
علاج جديد يبعث الأمل لمرضى السرطان... وبريطانية أول من يتلقاه
-
-
03 August 2026
-
ممنوع استخدام الهواتف.. والدة مبابي تفرض قوانين صارمة على شباب كاينQ
-
-
03 August 2026
-
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ومزرعة خيول ومنشأتين في الضفة الغربية
-
-
03 August 2026
-
مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته
-
-
03 August 2026
-
«غوغل»: كشفنا بالذكاء الاصطناعي ثغرات في «كروم» أكثر مما اكتشفناه خلال عامين
-
-
03 August 2026
-
كوبا تغرق في ظلام دامس
-
-
-
03 August 2026
-
صندوق النقد يتيح لمصر 1.8 مليار دولار بعد مراجعتين
-
-
03 August 2026
-
الداخلية المغربية تعلن “الأرقام الدقيقة” لأحداث سبتة ومليلية
-
-
03 August 2026