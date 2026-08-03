أحيت الفنانة الشهيرة المعتزلة شمس البارودي الذكرى الثالثة لوفاة نجلها عبد الله حسن يوسف، في مشهد مؤثر وثقته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث زارت قبره إلى جانب قبر زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

ونشرت البارودي مقطع فيديو ظهرت فيه واقفة أمام المقبرتين، ولم تستطع حبس دموعها وهي تستذكر زوجها وابنها، معبرة عن اشتياقها الكبير لهما، ومشددة على أن ذكرياتهما ما زالت ترافقها، وأن غيابهما خلّف فراغًا لا يمكن أن يُملأ.

وأرفقت الفيديو برسالة مؤثرة قالت فيها: "في الذكرى الثالثة لرحيل فلذة كبدي، أصغر أبنائنا عبد الله، أذكركم في كل لحظات حياتي. أنتم معي، وإن كان جسدكم مسجى هنا، لكن أرواحكم لا تتركني أبدًا. يا توأم روحي، يا شريك العمر، ويا فلذة كبدي يا عبد الله".

وأضافت: "متى سيأذن لي الله بجواركم؟ هو سبحانه وحده يعلم.. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وخلال الفيديو، ظهرت شمس البارودي وهي تبكي بحرقة أمام المقبرتين، وقالت: "أنا بعافر عشان أستمر أعيش من غيركم، وتعبانة أوي يا حسن من غيركم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويا رب الجنة ليا وليكم".كما وجهت كلمات مؤثرة إلى زوجها الراحل حسن يوسف، مشيدة بما غرسه في أبنائه من قيم وأخلاق، وقالت: "الخير اللي إحنا عايشين فيه أنت اللي عملته يا حبيبي، أولادك بيشكروا ربنا إنه رزقهم بأب زيك".