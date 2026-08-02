توفي الممثل الأميركي فينسنت باستوري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية سلفاتوري "بيغ بوسي" بونبينسيرو في المسلسل الشهير "The Sopranos"، عن عمر ناهز 80 عاماً، بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام أميركية.وعُثر على باستوري متوفياً في منزله بمنطقة برونكس في مدينة نيويورك، من دون وجود أي مؤشرات على شبهة جنائية، وفقاً لما نقلته شبكة "CBS News".