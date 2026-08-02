Tayyar Article
عثر عليه جثّة في منزله... فنان أميركي في ذمّة اللّه!
-
02 August 2026
-
41 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
توفي الممثل الأميركي فينسنت باستوري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية سلفاتوري "بيغ بوسي" بونبينسيرو في المسلسل الشهير "The Sopranos"، عن عمر ناهز 80 عاماً، بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام أميركية.
وعُثر على باستوري متوفياً في منزله بمنطقة برونكس في مدينة نيويورك، من دون وجود أي مؤشرات على شبهة جنائية، وفقاً لما نقلته شبكة "CBS News".
-
Just in
-
11 :27
"بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم" تقرير طبي يحذر من تدهور كبير في الوضع الصحي لرياض سلامة! (OTV) تتمة
-
11 :14
الوكالة الوطنية: تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :34
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعوديّ والرئيس الأميركيّ يبحثان هاتفيًا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
10 :27
باسيل شارك في معرض للنبيذ في كفيفان تتمة
-
10 :14
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
-
10 :12
تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوببة عدة
-
-
Other stories
-
-
-
شائعة تطارد فنّانة شهيرة!
-
"شي ما بيتصدّق".. منشور لممثل لبناني يثير الجدل!
-
فيروز في إطلالة حزينة.. ريما الرحباني تنشر أحدث صورة لوالدتها
-
من لقاء الاستوديو لبيان الطلاق.. رحلة زواج هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
-
ممثل وزوجته اللبنانيّة قاما بإخلاء منزلهما بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
-
كانتا على شاطىء البحر... إعلاميّة شهيرة تنجو وابنتها من الغرق!
-
بالصور: ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ!
-
تصويت لحذف الأغنية.. تامر عاشور يفاجئ جمهوره بعد أزمة "صوت الكلب"
-
على خلفيّة طائفيّة... مخرج لبناني يتعرّض لهجوم في المونتيفردي!
-
بمساعدة طبية.. مؤثرة شهيرة على "تيك توك" تنهي حياتها
-
مغنية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير جدًا! (صورة)
-
ملكة جمال مصر إيريني يسري تدعم الأطفال مرضى القلب بزيارة إنسانية
-
"النسيان" يورطه مع أحمد العوضي.. أوس أوس: "لم أتعمد الإساءة"
-
ابنة توم كروز تتخلّى رسمياً عن لقبه... وتختار تكريم والدتها
-
ياسر جلال يحسم الجدل حول أجره: "لا أتقاضى 40 مليون جنيه"
-
نهاية مأساوية لصانعة محتوى شهيرة.. قتلها زوجها ثم انتحر!
-
كاتي بيري في رسالة للبيت الأبيض.. "مصدومة وغاضبة منكم"
-
حسين الجسمي يحصل على حكم قضائي ضد صاحب شركة إنتاج بتهمة السبّ والقذف
-
فضيحة مدوية.. اعتقال فنان بارز برفقة شقيقه وضبط طن من المخدرات داخل منزله (صور)
-
بالفيديو: دعوى قضائية ضد نجم لبناني شهير جداً!
-
-
Just in
-
11 :27
"بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم" تقرير طبي يحذر من تدهور كبير في الوضع الصحي لرياض سلامة! (OTV) تتمة
-
11 :14
الوكالة الوطنية: تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :34
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعوديّ والرئيس الأميركيّ يبحثان هاتفيًا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
10 :27
باسيل شارك في معرض للنبيذ في كفيفان تتمة
-
10 :14
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
-
10 :12
تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوببة عدة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم" تقرير طبي يحذر من تدهور كبير في الوضع الصحي لرياض سلامة!
-
-
-
02 August 2026
-
باسيل شارك في معرض للنبيذ في كفيفان
-
-
02 August 2026
-
"لقاء حماية لبنان": حين تصبح الدعوة إلى الدولة فعلاً سياسياً (رندا شمعون)
-
-
-
02 August 2026
-
تفجير إسرائيلي ضخم استهدف بلدة حداثا فجرًا
-
-
-
02 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 2 آب 2026
-
-
-
02 August 2026
-
أولى المناطق النموذجية: الجيش اللبناني ضمانة العائدين
-
-
-
02 August 2026
-
كل المؤشرات تشي بالتصعيد
-
-
-
02 August 2026
-
لا تفاؤل والعدو يماطل
-
-
-
02 August 2026
-
غزة: مقتل 7 بغارات إسرائيلية والعثور على 112 جثة تحت أنقاض
-
-
-
02 August 2026
-
أكسيوس: محمد بن سلمان أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد
-
-
-
02 August 2026