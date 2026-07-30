العربية -

أعلنت الإعلامية المصرية خلود زهران، عن تعرضها وابنتها للغرق أثناء قضاء العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

وأشارت زهران إلى أنّه لولا تدخل المنقذين لكانا في عداد الموتى.



وقالت عبر "انستغرام": "الحمد لله والشكر لله، ربنا كتب لنا عمرا جديدا. في لحظة الموج سحبنا لجوه البحر أنا وبنتي، وللأسف حتى لو بتعرف تعوم، فيه موج بيكون أقوى بكتير من أي محاولة للمقاومة. فجأة لقيت نفسي أنا وبنتي في عرض البحر، ومش قادرين حتى ناخد نفس. أرجوكم، خلو بالكم جداً من البحر، ومتستهونوش بأي موج مهما كان شكله بسيط".