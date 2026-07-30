دخلت الممثلة يارا زخور القفص الذهبيّ، وتزوّجت من حبيبها أدون، بحضور زملائها الممثلين وعائلة العروسين.

وشارك زملاء يارا صوراً من حفل زفافها، وثّقت لحظات وصول العروس إلى الكنيسة، والرقصة الأولى مع العريس.