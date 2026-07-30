Tayyar Article
بالصور: ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ!
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30 July 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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دخلت الممثلة يارا زخور القفص الذهبيّ، وتزوّجت من حبيبها أدون، بحضور زملائها الممثلين وعائلة العروسين.
وشارك زملاء يارا صوراً من حفل زفافها، وثّقت لحظات وصول العروس إلى الكنيسة، والرقصة الأولى مع العريس.
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