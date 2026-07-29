Tayyar Article
على خلفيّة طائفيّة... مخرج لبناني يتعرّض لهجوم في المونتيفردي!
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29 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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نشر المخرج والممثل اللبناني محمد الدايخ عبر حسابه على "انستغرام" أنّه تعرّض لهجوم أثناء بحثه عن شقّة سكنيّة في منطقة المنصوريّة، إلّا أنّ الجيران رفضوا تواجده فيها على خلفية طائفية.
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