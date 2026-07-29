نشر المخرج والممثل اللبناني محمد الدايخ عبر حسابه على "انستغرام" أنّه تعرّض لهجوم أثناء بحثه عن شقّة سكنيّة في منطقة المنصوريّة، إلّا أنّ الجيران رفضوا تواجده فيها على خلفية طائفية.