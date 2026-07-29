بمساعدة طبية.. مؤثرة شهيرة على "تيك توك" تنهي حياتها
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29 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أقدمت مؤثرة كندية على إنهاء حياتها بمساعدة طبية، بعد أن وثقت معاناتها مع مرض ألزهايمر المبكر في مقطع فيديو، قائلة إنها لم تعد تحتمل العيش في جسد يسبب لها الألم وعدم الأمان.
وتوفيت ريبيكا لونا، البالغة من العمر 49 عاما، وهي أم عزباء لطفلين من مقاطعة كولومبيا البريطانية، يوم السبت الماضي "بسلام وبجوار أحبائها"، وفقا لما كشفته ابنتها الكبرى مايا على صفحة لجمع التبرعات.
وكانت لونا قد شخصت العام الماضي بمرض ألزهايمر المبكر، وهو شكل نادر من الخرف يصيب الأشخاص دون سن 65، وكانت توثق رحلتها مع المرض على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها 90 ألفا.
واستخدمت لونا، التي كانت تواجه صعوبات جسيمة منذ طفولتها، قانون "المساعدة الطبية على الموت" (MAID) الذي أقرته كندا في عام 2016، والذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية بإنهاء حياتهم بمساعدة الأطباء.
وقد كشفت الأسبوع الماضي في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" أنها قدمت موعد وفاتها من آب إلى السبت الماضي، بسبب تدهور حالتها الصحية بسرعة.
وقالت في مقطعها الأخير لمتابعيها: "قبل أسبوعين، لم يكن القرار بيدي، لكنني الآن اتخذت القرار بنفسي. إنه قرار صعب، لأنني أعيش في جسد لا أشعر فيه بالراحة أو الأمان أو الخير. الشعور مريع، وفكرة الانتظار أسبوعين إضافيين بدت لي أكثر مما يمكنني تحمله".
وكشفت أنها ستقضي أيامها الأخيرة مع عائلتها وأصدقائها، معبرة عن أسفها لما وصلت إليه: "هذا ليس ما أردته. لم أكن لأختار أبدا هذا المرض لنفسي. لقد أخذ مني الكثير، باستثناء مظهري الجميل"، على سبيل المزاح.
وتحدثت لونا بصراحة عن رغبتها في "الراحة ووضع حد للمعاناة"، مضيفة: "لا أريد أن أموت قبل الخمسين، لكنني عشت حياة جيدة بالفعل. لقد عشت حياة مليئة بالصدمات، وعانيت بما فيه الكفاية في هذا العالم. لكن المعاناة قادتني إلى أن أعرف حقا من أنا، وأنني أملك قلبا طيبا، وأنني مخلصة وسأقاتل حتى النهاية". (روسيا اليوم)
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