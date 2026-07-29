أعلنت المغنية والكاتبة الأميركية الشهيرة كارلي سايمون، البالغة من العمر 83 عاماً، إصابتها بمرض باركنسون (الشلل الرعاش)، موضحة أن التشخيص جاء بعد فترة من التحديات الصحية التي أبعدتها نسبياً عن الأضواء.

وفي بيان رسمي نقلته مجلة "فارايتي"، أوضحت صاحبة الأغنية الشهيرة "You're So Vain" والحائزة على جوائز "غرامي"، أن الأطباء في مستشفى "مايو كلينك" شخصوا حالتها بعد تقييم طبي شامل، وذلك إثر تراجع قدرتها على الحركة عقب خضوعها لعمليات استبدال الركبتين والحوض.

وأشارت سايمون إلى أن المرض لم يقتصر على الأعراض الجسدية، مثل الضعف وصعوبة المشي، بل ترافق أيضاً مع تحديات نفسية شملت القلق والاكتئاب والإرهاق، مؤكدة أن هذه الأعراض قد تدفع المصاب إلى فقدان الحافز للمشاركة في الحياة اليومية.