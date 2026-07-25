Tayyar Article
فضيحة مدوية.. اعتقال فنان بارز برفقة شقيقه وضبط طن من المخدرات داخل منزله (صور)
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية المخرج والمنتج السينمائي البارز إيزيل أكاي Ezel Akay برفقة شقيقه الموسيقي إرين كاظم أكاي، عقب عملية أمنية خاطفة ومُحكمة نُفذت في قضاء إينيغول بولاية بورصة، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بتحويل شقته وحمامها الخاص إلى مزرعة سرية متكاملة لزراعة وتجهيز المواد المخدرة بعيداً عن الأعين.
وأسفرت المداهمة عن كشف نظام زراعي متطور داخل المنزل، أُعد خصيصاً للتحكم في البيئة والمناخ الداخلي وضمان نمو النباتات. وشملت التجهيزات المضبوطة مصابيح تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وأجهزة تكييف هواء، وأنظمة تهوية وتحكم بدقة في درجات الحرارة والرطوبة وُزعت في عدد من غرف المنزل ودورة المياه.
وتمكنت فرق التفتيش والتحري من العثور على 21 نبتة من القنب الهندي في مراحل نمو مختلفة، إضافة إلى مادة الحشيش المعالج والماريوانا المجففة بوزن بلغ 1131 غراماً أو ما يعادل نحو 1.131 كيلوغراماً وفق تقديرات المختبرات الجنائية. كما استعانت قوات الدرك بكلب بوليسي متخصص في كشف السموم، تمكن من رصد أكياس مخبأة بدقة داخل أدراج مكتب المخرج وخزائن متفرقة في أنحاء الشقة.
وتم اقتياد المخرج وشقيقه إلى مركز الدرك لاستكمال التحقيقات الأولية وأخذ إفادتيهما الرسمية، قبل نقلهما وسط حراسة مشددة إلى مستشفى إينغول الحكومي؛ حيث خضع الشقيقان لإجراءات سحب عينات الدم والشعر للتحقق من تعاطيهما للمواد المخدرة.
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