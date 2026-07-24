Tayyar Article
بالفيديو: دعوى قضائية ضد نجم لبناني شهير جداً!
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: Al-Jadeed
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تحوّل خلاف بين الفنان راغب علامة وعدد من سكان المبنى الذي يملك فيه شقة في بيروت إلى نزاع قضائي، على خلفية تركيب منظومة للطاقة الشمسية في أجزاء تُصنّف ضمن الملكية المشتركة للعقار.
شاهد كافة التفاصيل في الفيديو المرفق .
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-
Just in
-
20 :21
ترامب:
-أميركا ستبدأ فورا تحقيقا ضد ممارسات "سرقة" الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين
-أميركا ليست "صندوق أموال" لأوروبا ولن نسمح بذلك
-الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية الكبرى بشكل مباشر
-
20 :08
الرئيس عون: نواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة
-رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقّى اتصالًا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أكد دعم الكرسي الرسولي لجهود لبنان في تعزيز الأمن والاستقرار
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19 :44
جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا في كفرتبنيت النبطية
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19 :34
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19 :22
السفارة الأمريكية ببغداد: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية
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19 :21
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني :
- لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم
- القاعدة التي سبق أن أثبتنا للعـدو عمليًا أنها قابلة للتنفيذ، نعتبرها ابتداءً من هذه اللحظة معادلةً حتمية ومُبلَّغة في ساحة المعركة: مقابل استشهاد كل واحد من المواطنين الأعزاء في إيران الإسلامية، سيُرسَل عنصر أمريكي إلى الجحيم
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