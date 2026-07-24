تحوّل خلاف بين الفنان راغب علامة وعدد من سكان المبنى الذي يملك فيه شقة في بيروت إلى نزاع قضائي، على خلفية تركيب منظومة للطاقة الشمسية في أجزاء تُصنّف ضمن الملكية المشتركة للعقار.



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