غيّب الموت اليوم الجمعة، أبرز رواد الأغنية العراقية وصناع عصرها الذهبي الملحن والموسيقار فاروق هلال، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد معاناة مع المرض وتدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لجلطة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وترك الراحل بصمة كبيرة في مجاليّ التلحين والإدارة الموسيقية، وأسهم في اكتشاف ورعاية أجيال من الفنانين.