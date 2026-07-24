بعد انتشار أخبار مؤخرا عن انفصال صانعة المحتوى شروق عن زوجها جورج حنا ديب المعروف بـ "دكتور فود"، وذلك بعد صدور حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقه بتهمة تصنيع وتهريب مواد مخدرة، حسم الأخير الأمر وأكد حصول الطلاق بينهما فقد ظهر دكتور فود في فيديو وهو يقول: "خلص طلقنا ما في نصيب".من جهتها، أطلت مؤخرا شروق في فيديو نشرته عبر حساباتها على السوشيل ميديا وهي تبكي وتوجه رسائل مؤثرة لنفسها عبر السوشيال ميديا.وكانت شروق ألغت متابعة دكتور فود وحذفت صوراً تجمعها به من حساباتها، كما ظهرت في بعض الإطلالات بدون خاتم الزواج.وكان "دكتور فود" تحدث عن ملابسات القضية المُثارة بشأنه، مقدّماً روايته بشأن الحكم الغيابي الصادر بحقه والاتهامات المتداولة خلال الفترة الماضية.وأطل سابقا في مقطع نشره عبر حسابه الخاص على إنستغرام، معتبراً أن الحملة التي يتعرض لها غير مبررة، ومشيراً إلى أنها تأخذ طابعاً ممنهجاً بهدف ضرب نجاحه في السوق اللبنانية والإضرار بالعلامة التجارية والمنتجات التي يعمل على تسويقها.